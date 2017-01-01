الكشف عن حالات اختلاس في سلفة إطعام أحد أفواج الشرطة بمحافظة صلاح الدينلجنة نيابية: تطبيق قانون الاسلحة بحاجة الى صرامة تنفيذيةالأمم المتحدة تؤكد أن منتجع الحبانية مأوى غير آمن للنازحينتشكيل فريق قانوني للطعن بتصديق اتفاقية خور عبد اللهنائب يكشف أسباب رفض مرشحَيْ العبادي لوزارتي التجارة والصناعةالجاف تدعو الى حفظ كرامة الشهداء الذين هجّرهم النظام البائد من ديارهمالحديثي: الحكومة فتحت قنوات مباشرة مع واشنطن بشأن قرار ترامبمستشار مجلس أمن إقليم كوردستان: إن الاقليم سيبقى جزيرة للأمن والاستقرار في المنطقةرئيس اقليم كوردستان: لن يصبح الاقليم جزءاً من تلك الحرب الطائفية القائمة في المنطقةتقرير .. في تقويم لنتائج مؤتمر "دافوس" الأخير .. خبراء: المليارديرات في الأخبار والمشردون في الشوارعبرلماني أوربي: ترامب من أهم التهديدات التي تواجهها أوربامحققون يستجوبون فيون وزوجته في فرنساالتشيك: بلد أجنبي متورط في اختراق حسابات بريد بوزارة الخارجيةظريف: لن نستخدم الصواريخ البالستية في مهاجمة أية دولةإيطاليا .. شبكة لتهريب الأسلحةإلنمسا .. الغاء تأشيراتموسكو .. استفزازات عسكريةترامب يدافع عن مبادرته بشأن الهجرةأوباما يخرج عن صمتهلا ديمقراطية بغياب القوانين


ابحث في الارشيف

عدد اليوم PDF

تصفح الصحيفه

ارشيف الصحيفه

مواقع صديقة

مواقع اقليم كوردستان

مواقع حكومة العراق

دوليه و اقليميه
الخميس، 2 شباط 2017     عدد القراءات:481

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تأييده للتظاهر دفاعا عن الديمقراطية، منددا بما أسماه "التمييز بسبب العقيدة أو الدين". وأصدر المتحدث الجديد باسم أوباما، كيفن لويس، بيانا قال فيه إن مستوى مشار ...المزيد
اراء
الخميس، 2 شباط 2017     عدد القراءات:254
جواد كاظم ملكشاهي
منذ الدورة البرلمانية السابقة والى اليوم تدق مسامعنا عبر وسائل الاعلام تصريحات قياديي دولة القانون خاصة السيد نوري المالكي بضرورة تشكيل حكومة اغلبية سياسية في المرحلة المقبلة لسببين رئيسين كما يروج ...المزيد
كوردستان
الخميس، 2 شباط 2017     عدد القراءات:49
بغداد - التآخي
حضر عصر امس الاول وفد من الفرع الخامس للحزب الديمقراطي برئاسة السيد "محمد أمين الدلوي" مسؤول الفرع، يرافقه عدد من المسؤولين والكوادر الحزبية مجلس العزاء الذي اقيم في بغداد ترحماً على روح الفقيد ...المزيد
شوؤن البلاد
الخميس، 2 شباط 2017     عدد القراءات:283
ماجد عبد الغفار الحسناوي
ان النقص في المعلومة عن حقيقة الارهاب وما يخطط له من اهم اسباب التفجيرات والجهل في حقيقة عدونا ونسجنا من خيالنا واظهرناه ضعيفا حقيرا وذليلا وانطلى علينا خداع انفسنا وظهرت الصورة وكأنها حقيقة فتهاونا ...المزيد
رياضه
الخميس، 2 شباط 2017     عدد القراءات:279

فرض التعادل كلمته على الموقعة الكروية المثيرة بين ليفربول ضد ضيفه تشيلسي بهدف لكل فريق ، الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد" في الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي لكرة القدم. تقدم البرازيلي دافيد لويز في الدقيقة 2 ...المزيد
الصفحة الاخيرة
الخميس، 2 شباط 2017     عدد القراءات:242
التآخي - رنا البياتي
اقامت جريدة كوردستان بالتعاون مع بيت المقام العراقي  واتحاد الصحفيين العراقيين في اربيل وعلى قاعة فندق كاردينيا حفل تكريم نخبة من ابطال البيشمركة والجيش وعدد من الاعلاميين والشخصيات، بدأت ...المزيد
طريق التآخي

معارك تحرير الموصل .. لحظــة تاريخية فاصلــة
الخميس، 20 تشرين الاول 2016     عدد القراءات:4213
كان من ثمار زيارة الرئيس بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد ، حلحلة الاوضاع الراكدة ، وتأكيد عملية السيرورة العملية السياسية والاتفاق على خارطة طريق لحل المشكلات العالقة ، التي ليس من المصلحة لاي كان بقاؤها لان ترك الامور على الغارب ، يلحق افدح الضرر بقضايا البلاد الكبرى ومسار التعايش المجتمعي الاخوي ، ويعرض مصالح المجتمع بمختلف مكوناته الى سبيل التناقضات التناحرية ، التي تهدد امن وسلامة الجميع ...المزيد
كتاب اليوم

رنا البياتي
البيت العراقي ينظم حفل تكريم نخبة...
عبد الهادي فنجان الساعدي
كـــــل خميس .....
علوان السلمان
بعض النتاج الشعري النسوي في العراق...
جمال برواري
القوش تشهد احتفالية رفع الستار عن...
صباح ايليا القس
...
توفيق التميمي
الناشطة والأديبة سافرة جميل حافظ...
زين احمد البرزنجي النقشبندي
غاندي الكورد الفكه .. خلف شوقي...
حامد طاهر
قصة قصيرة .. بنـــت...
احمد ابو ماجن
ركلات...
سعيد بوخليط
تحرّر المرأة التّونسيّة أدبيّا...
احمد الشيخاوي
شعرية الواجهة في منجز المغربية...
موفق اسكندر
...
  

تم تصميم الموقع من قبل شركة الوصول لتكنلوجيا المعلومات