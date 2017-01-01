دوليه و اقليميه ترامب يحدد شروط رفع العقوبات عن روسيا

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إبقاء العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما ضد روسيا "لفترة معينة على الأقل". وأوضحت وول ستريت جورنال "WSJ" أن ترامب قد يلغي العقوبات المفروضة على روسيا إ ... أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إبقاء العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما ضد روسيا "لفترة معينة على الأقل". وأوضحت وول ستريت جورنال "WSJ" أن ترامب قد يلغي العقوبات المفروضة على روسيا إ ... المزيد

اراء كوردستان من شعب مضطهد الى فسيفساء الشرق والدولة الاكثر فاعلية ...

لا يخفى على احد الاضطهاد والظلم الذي تعرض له الكورد, ابتداء" من اتفاقية سايكس بيكو ومرورا" بمعاهدة سيفر وحتى يومنا هذا, حيث تم تقسيم الكورد بين الدول لاضعافهم وتسهيل السيطرة عليهم ومنعهم من الحق ... داود شنـكاليلا يخفى على احد الاضطهاد والظلم الذي تعرض له الكورد, ابتداء" من اتفاقية سايكس بيكو ومرورا" بمعاهدة سيفر وحتى يومنا هذا, حيث تم تقسيم الكورد بين الدول لاضعافهم وتسهيل السيطرة عليهم ومنعهم من الحق ... المزيد