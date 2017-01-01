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مواقع اقليم كوردستان
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الخميس، 2 شباط 2017 عدد القراءات:481
أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تأييده للتظاهر دفاعا عن الديمقراطية، منددا بما أسماه "التمييز بسبب العقيدة أو الدين". وأصدر المتحدث الجديد باسم أوباما، كيفن لويس، بيانا قال فيه إن مستوى مشار ...المزيد
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الخميس، 2 شباط 2017 عدد القراءات:254
جواد كاظم ملكشاهي
منذ الدورة البرلمانية السابقة والى اليوم تدق مسامعنا عبر وسائل الاعلام تصريحات قياديي دولة القانون خاصة السيد نوري المالكي بضرورة تشكيل حكومة اغلبية سياسية في المرحلة المقبلة لسببين رئيسين كما يروج ...المزيد
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الخميس، 2 شباط 2017 عدد القراءات:49
بغداد - التآخي
حضر عصر امس الاول وفد من الفرع الخامس للحزب الديمقراطي برئاسة السيد "محمد أمين الدلوي" مسؤول الفرع، يرافقه عدد من المسؤولين والكوادر الحزبية مجلس العزاء الذي اقيم في بغداد ترحماً على روح الفقيد ...المزيد
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الخميس، 2 شباط 2017 عدد القراءات:283
ماجد عبد الغفار الحسناوي
ان النقص في المعلومة عن حقيقة الارهاب وما يخطط له من اهم اسباب التفجيرات والجهل في حقيقة عدونا ونسجنا من خيالنا واظهرناه ضعيفا حقيرا وذليلا وانطلى علينا خداع انفسنا وظهرت الصورة وكأنها حقيقة فتهاونا ...المزيد
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الخميس، 2 شباط 2017 عدد القراءات:279
فرض التعادل كلمته على الموقعة الكروية المثيرة بين ليفربول ضد ضيفه تشيلسي بهدف لكل فريق ، الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد" في الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي لكرة القدم. تقدم البرازيلي دافيد لويز في الدقيقة 2 ...المزيد
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الخميس، 2 شباط 2017 عدد القراءات:242
التآخي - رنا البياتي
اقامت جريدة كوردستان بالتعاون مع بيت المقام العراقي واتحاد الصحفيين العراقيين في اربيل وعلى قاعة فندق كاردينيا حفل تكريم نخبة من ابطال البيشمركة والجيش وعدد من الاعلاميين والشخصيات، بدأت ...المزيد