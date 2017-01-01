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دوليه و اقليميه
الأربعاء، 1 شباط 2017     عدد القراءات:129

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في ضحايا الهجوم على المركز الإسلامي بمدينة كيبيك الكندية. وجاء في برقية التعزية، التي نشرها موقع الكرملين الإلكتروني، أ ...المزيد
اراء
الأربعاء، 1 شباط 2017     عدد القراءات:128
كفاح محمود كريم
منذ إسقاط النظام البرلماني في العراق إبان انقلاب تموز 1958م،بعد أكثر من 35 سنة من محاولات استخدام الديمقراطية كوسيلة لتداول السلطة في مجتمعات متخلفة ومختلفة الانتماءات والأعراق والأديان والمذاهب، لا ...المزيد
كوردستان
الأربعاء، 1 شباط 2017     عدد القراءات:232
اربيل - التآخي
أعلنت المديرية العامة لمكافحة الارهاب التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان في بيان لها، اعتقال أحد منفذي التفجير الذي وقع قبل عامين من الآن، قرب القنصلية الأمريكية في ناحية عنكاوة بأربيل، وفيما يأتي نصه: ...المزيد
شوؤن البلاد
الأربعاء، 1 شباط 2017     عدد القراءات:129
متابعة - التآخي
طالب محافظ النجف لؤي الياسري، الحكومة الاتحادية والإيرانية بتقليص أعداد الزائرين وأعداد برنامج متكامل قبل تفويجهم لزيارة العتبات الدينية في العراق. وقال الياسري: نطالب الحكومة الاتحادية وحكومة ...المزيد
رياضه
الأربعاء، 1 شباط 2017     عدد القراءات:124

قال راضي شنيشل، مدرب المنتخب العراقي، إن قائمة المنتخب، ستشهد بعض الإضافات خلال الفترة المقبلة، بعد ظهور أكثر من لاعب بالدوري العراقي بمستوى جيد. وأضاف: "الجهاز الفني، وضع عينه على بعض اللاعبين الذين ...المزيد
الصفحة الاخيرة
الأربعاء، 1 شباط 2017     عدد القراءات:31
متابعة - التآخي
خضعت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لجلسة تصوير جديدة مع المصور الشهير كريم نور. دنيا سمير غانم نشرت عددا من الصور على حسابها عبر موقع "أنستجرام"، وبدت أكثر رشاقة وأنوثة من خلال فستان أظهر جمال ...المزيد
طريق التآخي

معارك تحرير الموصل .. لحظــة تاريخية فاصلــة
الخميس، 20 تشرين الاول 2016     عدد القراءات:3958
كان من ثمار زيارة الرئيس بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد ، حلحلة الاوضاع الراكدة ، وتأكيد عملية السيرورة العملية السياسية والاتفاق على خارطة طريق لحل المشكلات العالقة ، التي ليس من المصلحة لاي كان بقاؤها لان ترك الامور على الغارب ، يلحق افدح الضرر بقضايا البلاد الكبرى ومسار التعايش المجتمعي الاخوي ، ويعرض مصالح المجتمع بمختلف مكوناته الى سبيل التناقضات التناحرية ، التي تهدد امن وسلامة الجميع ...المزيد
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