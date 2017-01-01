رياضه ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ لفوز قاتل على فرايبورج

قاد روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، فريقه لتحقيق فوز قاتل على مضيفه فرايبورج، بنتيجة 2-1، الجمعة، في الجولة الـ17 من الدوري الألماني، في أولى مباريات المسابقة بعد انتهاء فترة التوقف الشتوي. تقدم ... قاد روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، فريقه لتحقيق فوز قاتل على مضيفه فرايبورج، بنتيجة 2-1، الجمعة، في الجولة الـ17 من الدوري الألماني، في أولى مباريات المسابقة بعد انتهاء فترة التوقف الشتوي. تقدم ... المزيد