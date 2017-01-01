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مواقع اقليم كوردستان
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الأحد، 22 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:81
اعلن السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي المنعقد في دافوس، ان عام 2016 كان عام نصر اقليم كوردستان، واكد انه لن يتنازل عن مشروع الاستقلال مهما كان. كما اشار الرئ ...المزيد
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الأحد، 22 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:48
د. سامان سوراني
منتدى دافوس الإقتصادي، الذي إجتذب على مدى تاريخه أسماء لامعة من عالم الأعمال و الأكاديميين و السياسة والفن، منهم نيلسون مانديلا، بيل كلينتون، أنجيلا ميركل، بيل غيتس، توني بلير، مسعود بارزاني، منظمة ...المزيد
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الأحد، 22 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:53
اربيل - التآخي
استقبل السيد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق الاتحادي السيد يان كوبيتش والوفد المرافق له. في اللقاء، اعرب الممثل الخاص للامين العام للامم ...المزيد
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الأحد، 22 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:54
بغداد - التآخي
التقى السيد وزير التربية د. محمد اقبال الصيدلي، وزير التعليم العالي د. عبد الرزاق العيسى. وبحث الاجتماع الاتفاق على توقيت امتحانات الصف السادس الاعدادي وترتيب اجراءات تضييفها في الجامعات وسبل ...المزيد
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الأحد، 22 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:49
قاد روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، فريقه لتحقيق فوز قاتل على مضيفه فرايبورج، بنتيجة 2-1، الجمعة، في الجولة الـ17 من الدوري الألماني، في أولى مباريات المسابقة بعد انتهاء فترة التوقف الشتوي. تقدم ...المزيد
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الأحد، 22 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:46
اربيل - هدى العاني
تتواصل في قلعة اربيل التاريخية عمليات الاعمار للمباني مع التأكيد على الالتزام بالطراز التراثي لهذه المباني فيما تم في المدة الماضية افتتاح عدد منها كمتاحف وقاعات للنشاطات الثقافية ومعارض دائمة بحسب ...المزيد