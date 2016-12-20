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مواقع اقليم كوردستان
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الخميس، 29 كانون الاول 2016 عدد القراءات:111
وصف دونالد ترامب الأمم المتحدة بأنها "تبعث على الأسف" وذلك بعد أيام من تبني مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية رغم ضغوط ترامب لاستخدام واشنطن "الفيتو". وكتب ترامب على "تويتر"، "ال ...المزيد
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الخميس، 29 كانون الاول 2016 عدد القراءات:100
كفاح محمود
ونحن على أبواب عام جديد ( 2017 ) نتوقع فيه أحداثا مهمة في تاريخ كوردستان وشعبها، وفي مثل هذه الأيام من عام 1946م وقبل سبعين عاما، حيث أعلنت جمهورية كوردستان الأولى في مهاباد، وما أعقب ذلك الإعلان من ...المزيد
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الخميس، 29 كانون الاول 2016 عدد القراءات:119
اربيل - التآخي
قال نائب رئيس اقليم كوردستان،ان الدولة الكوردية ليست حلماً بل حقيقة،وان اربيل باتت على الخارطة العالمية. نائب رئيس اقليم كوردستان،والنائب الاول للامين العام لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ...المزيد
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الخميس، 29 كانون الاول 2016 عدد القراءات:86
بغداد - التآخي
استقبل السيد وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي، السيد محافظ نينوى نوفل حمادي العاكوب، ونائب المحافظ السيد عبد الباري محمود شوكت، بحضور السيد وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج المهندس علاء دشر، لبحث ...المزيد
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الخميس، 29 كانون الاول 2016 عدد القراءات:90
واصل ليفربول مطاردته للمتصدر تشيلسي بتغلبه على ضيفه ستوك سيتي 4-1 مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد رود" في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم ستوك أولا عبر جوناثان والترز ...المزيد
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الخميس، 29 كانون الاول 2016 عدد القراءات:92
النمسا - كوفلاخ - بدل رفو
كوفلاخ.. المدينة التاريخية والتي تؤشر الوثائق التاريخية والجغرفية بانها قد استوطنت منذ ايام العصر الحجري الحديث ومن دون توقف وانقطاع واثار وبقايا الحيوانات التي طبعت على الصخور والحجارة بالاضافة الى ...المزيد