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دوليه و اقليميه
الاثنين، 30 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:37

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند، أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تشكل "تحديا" للإتحاد الأوربي، خصوصا في ما يتعلق بالإقتصاد. وقال اولاند في مؤتمر صحفي عند زيارة إلى برلين للقاء المستشار ...المزيد
اراء
الاثنين، 30 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:53
عبد الخالق الفلاح
لقد عانى الشعب  العراقي قاطبة من  الحرمان الممنهج و من الحقوق والممارسات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير واختيار من يمثله في الحكم حتى سقوط النظام الصدامي البعثي البائد قبل عام 2003. ولهذا ...المزيد
كوردستان
الاثنين، 30 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:58
صلاح الدين - التآخي
بحث مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع السفير البريطاني لدى العراق الاتحادي فرانك بيكر والوفد المرافق له التطورات السياسية والامنية والاخيرة في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة فضلا على ...المزيد
شوؤن البلاد
الاثنين، 30 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:35

قالت العرب قديما ثلاثة هن من نسج الوحي (الغول والعنقاء والخل الوفي ) أما الغول والعنقاء ، فإنه يضرب بهما المثل في الشيء الذي لا وجود له ،أذ كانت العرب تزعم أن الغول من الجن تتغول لها وتتلون فتضلها عن ...المزيد
رياضه
الاثنين، 30 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:37

أكد مدرب المنتخب الوطني راضي شنيشل ، أن ذهابه للاشتراك بدورة برو لم يكن للنزهة بل لخدمة الكرة العراقية، مبينا أن المستقبل القريب سيثبت الحاجة لمثل هذه الشهادات. وقال راضي شنيشل إن "ذهابه للمشاركة في د ...المزيد
الصفحة الاخيرة
الاثنين، 30 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:37
متابعة - التآخي
ترشح الفيلم الوثائقي "الخوذ البيضاء"، والذي يروي قصة الدفاع المدني السوري، لنيل جائزة الأوسكار. وقالت مصادر: إن "الفيلم الذي أنتجته شركة (نيتفليكس) العالمية، عام 2015، وأخرجه أورلاندو فون اينسيديل، ...المزيد
طريق التآخي

معارك تحرير الموصل .. لحظــة تاريخية فاصلــة
الخميس، 20 تشرين الاول 2016     عدد القراءات:3657
كان من ثمار زيارة الرئيس بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد ، حلحلة الاوضاع الراكدة ، وتأكيد عملية السيرورة العملية السياسية والاتفاق على خارطة طريق لحل المشكلات العالقة ، التي ليس من المصلحة لاي كان بقاؤها لان ترك الامور على الغارب ، يلحق افدح الضرر بقضايا البلاد الكبرى ومسار التعايش المجتمعي الاخوي ، ويعرض مصالح المجتمع بمختلف مكوناته الى سبيل التناقضات التناحرية ، التي تهدد امن وسلامة الجميع ...المزيد
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