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مواقع اقليم كوردستان
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الاثنين، 6 شباط 2017 عدد القراءات:21
نفى البيت الأبيض صحة الأنباء التي تحدثت عن تقديم دونالد ترامب وعودا ليوليا تيموشينكو رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة تتضمن دعم كييف وإبقاء العقوبات الأمريكية المفروضة ضد روسيا. ونقلا عن الإدارة الأمر ...المزيد
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الاثنين، 6 شباط 2017 عدد القراءات:32
مهدي أمين ستوني / ماليزيا
الازمة الاقتصادية التي خيمت على اقليم كوردستان اثارت الكثير من التساؤلات والكلام بعد تداعيات انعكست اثارها على الرواتب وعلى مجمل الانشطة الاقتصادية المتأثرة بها. اكثر عواصف الاسئلة والاتهامات جاءت من ...المزيد
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الاثنين، 6 شباط 2017 عدد القراءات:22
اربيل - التآخي
أعلن سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني انهم بحثوا بصراحة ووضوح مسألة تقرير المصير والاستقلال مع التحالف الوطني واستمعوا الينا بشكل جيد، ومن المقرر تشكيل لجنتين مشتركتين للتحاور مع ...المزيد
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الاثنين، 6 شباط 2017 عدد القراءات:22
بغداد - سعاد التميمي
التقت وزيرة الصحة والبيئة د . عديلة حمود حسين مع المهندسة شذى كاظم مدير عام دائرة الامور الفنية لوزارة البيئة في مركز الوزارة للاطلاع على تفاصيل الزيارة التي قامت بها الى محافظة ميسان. ...المزيد
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الاثنين، 6 شباط 2017 عدد القراءات:22
ثأر تشيلسي من هزيمته، أمام أرسنال في مرحلة الذهاب، وتغلب عليه (3-1) السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي. أحرز ماركوس ألونسو، وإدين هازارد، وسيسك فابريجاس أهداف تشيلس ...المزيد
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الاثنين، 6 شباط 2017 عدد القراءات:19
النمسا - بدل رفو - سيتاغايا
منطقة ضمن مناطق العاصمة طوكيو التي يبلغ عددها 23 منطقة وتعد بدورها ثاني اكبر منطقة ضمن مناطق العاصمة، يبلغ عدد ساكنة المنطقة 900 ألف نسمة وبحسب المصادر تم تأسيس المنطقة عام 1974. وكذلك تقسم ...المزيد