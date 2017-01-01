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دوليه و اقليميه
الاثنين، 16 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:55

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إبقاء العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما ضد روسيا "لفترة معينة على الأقل". وأوضحت وول ستريت جورنال "WSJ" أن ترامب قد يلغي العقوبات المفروضة على روسيا إ ...المزيد
اراء
الاثنين، 16 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:44
داود شنـكالي
لا يخفى على احد الاضطهاد والظلم الذي تعرض له الكورد, ابتداء" من اتفاقية سايكس بيكو ومرورا" بمعاهدة سيفر وحتى يومنا هذا, حيث تم تقسيم الكورد بين الدول لاضعافهم وتسهيل السيطرة عليهم ومنعهم من الحق ...المزيد
كوردستان
الاثنين، 16 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:64
اربيل - التاخي
اعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، ان الحزب بحث جملة ملفات وصفها بالمهمة في اجتماع مجلس قيادته.وعقد اجتماع مجلس قيادة الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني في صلاح الدين.وعقب ...المزيد
شوؤن البلاد
الاثنين، 16 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:43
بغداد - سعاد التميمي
التقت وزيرة الصحة والبيئة د. عديلة حمود حسين، د. طارق خير الله الاسدي المدير التنفيذي للمجلس العربي للتخصصات الصحية في مركز الوزارة لمناقشة افتتاح المكتب التنسيقي للامانة العامة لدراسة البورد العربي ...المزيد
رياضه
الاثنين، 16 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:60

حدد نادي تشيلسي الإنجليزي، توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، بديلاً للتعاقد معه حال قرر الإسباني دييجو كوستا، مهاجم البلوز، المغادرة والرحيل إلى الدوري الصيني.واستبعد الإيطالي أنطونيو كونتي ...المزيد
الصفحة الاخيرة
الاثنين، 16 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:92
النمسا - بدل رفو
منطقة ساحرة تسمى (فراون بيرغ) وترجمتها تعني (جبل النساء) تتبع  بلدة (جبل سيكاو) في مدينة (لايبنيز) في اقليم شتايامارك النمساوي..تحفتان معماريتان بالقرب من بعضهما(متحف المعبد الروماني و كنيسة ...المزيد
طريق التآخي

معارك تحرير الموصل .. لحظــة تاريخية فاصلــة
الخميس، 20 تشرين الاول 2016     عدد القراءات:2146
كان من ثمار زيارة الرئيس بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد ، حلحلة الاوضاع الراكدة ، وتأكيد عملية السيرورة العملية السياسية والاتفاق على خارطة طريق لحل المشكلات العالقة ، التي ليس من المصلحة لاي كان بقاؤها لان ترك الامور على الغارب ، يلحق افدح الضرر بقضايا البلاد الكبرى ومسار التعايش المجتمعي الاخوي ، ويعرض مصالح المجتمع بمختلف مكوناته الى سبيل التناقضات التناحرية ، التي تهدد امن وسلامة الجميع ...المزيد
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