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دوليه و اقليميه
الخميس، 29 كانون الاول 2016     عدد القراءات:111

وصف دونالد ترامب الأمم المتحدة بأنها "تبعث على الأسف" وذلك بعد أيام من تبني مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية رغم ضغوط ترامب لاستخدام واشنطن "الفيتو". وكتب ترامب على "تويتر"، "ال ...المزيد
اراء
الخميس، 29 كانون الاول 2016     عدد القراءات:100
كفاح محمود
ونحن على أبواب عام جديد ( 2017 ) نتوقع فيه أحداثا مهمة في تاريخ كوردستان وشعبها، وفي مثل هذه الأيام من عام 1946م وقبل سبعين عاما، حيث أعلنت جمهورية كوردستان الأولى في مهاباد، وما أعقب ذلك الإعلان من ...المزيد
كوردستان
الخميس، 29 كانون الاول 2016     عدد القراءات:119
اربيل - التآخي
 قال نائب رئيس اقليم كوردستان،ان الدولة الكوردية ليست حلماً بل حقيقة،وان اربيل باتت على الخارطة العالمية. نائب رئيس اقليم كوردستان،والنائب الاول للامين العام لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ...المزيد
شوؤن البلاد
الخميس، 29 كانون الاول 2016     عدد القراءات:86
بغداد - التآخي
استقبل السيد وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي، السيد محافظ نينوى نوفل حمادي العاكوب، ونائب المحافظ السيد عبد الباري محمود شوكت، بحضور السيد وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج المهندس علاء دشر، لبحث ...المزيد
رياضه
الخميس، 29 كانون الاول 2016     عدد القراءات:90

واصل ليفربول مطاردته للمتصدر تشيلسي بتغلبه على ضيفه ستوك سيتي 4-1 مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد رود" في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم ستوك أولا عبر جوناثان والترز ...المزيد
الصفحة الاخيرة
الخميس، 29 كانون الاول 2016     عدد القراءات:92
النمسا - كوفلاخ - بدل رفو
كوفلاخ.. المدينة التاريخية والتي تؤشر الوثائق التاريخية والجغرفية بانها قد استوطنت منذ ايام العصر الحجري الحديث ومن دون توقف وانقطاع واثار وبقايا الحيوانات التي طبعت على الصخور والحجارة بالاضافة الى ...المزيد
طريق التآخي

معارك تحرير الموصل .. لحظــة تاريخية فاصلــة
الخميس، 20 تشرين الاول 2016     عدد القراءات:2045
كان من ثمار زيارة الرئيس بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد ، حلحلة الاوضاع الراكدة ، وتأكيد عملية السيرورة العملية السياسية والاتفاق على خارطة طريق لحل المشكلات العالقة ، التي ليس من المصلحة لاي كان بقاؤها لان ترك الامور على الغارب ، يلحق افدح الضرر بقضايا البلاد الكبرى ومسار التعايش المجتمعي الاخوي ، ويعرض مصالح المجتمع بمختلف مكوناته الى سبيل التناقضات التناحرية ، التي تهدد امن وسلامة الجميع ...المزيد
كتاب اليوم

عبد الهادي فنجان الساعدي
كـــــل خميس .. عقابيل...
علوان السلمان
(هـــــزار) والترميــــم النفســـي...
صباح ايليا القس
...
عدنان حسين
هامشٌ أولي عن خرائبِ...
بدل رفو
سلسلة (النمسا بعيون كوردية) .....
توفيق التميمي
عراقية الهوى والمولد .. بريطانية...
سعيد بوخليط
إرنست هـمنغواي:...
احمد الشيخاوي
صدى النسيان ( لخليل الوافي) .....
اشرف محمد قاسم
((كأشياء عادية أكتب قصيدتي)) عاطف...
عبد الكريم الساعدي
قصة قصيرة .....
قاسم الغريري
الفن التشكيلي بين المفهوم...
عبد الرضا غالي الخياط
جمال القص يتجلى في...
  

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