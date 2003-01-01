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مواقع اقليم كوردستان
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الخميس، 26 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:120
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات اليسار الفرنسي التمهيدية في دورتها الأولى تقدم المرشحين بنوا هامون ومانويل فالس. وشارك في الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية لليسار سبعة مرشحين من أجل التأهل للدورة الث ...المزيد
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الخميس، 26 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:95
جواد كاظم ملكشاهي
في السنوات الاربع الاخيرة اعترفت الكتل السياسية الحاكمة في العراق عدة مرات باخفاقها في ادارة الدولة منذ سقوط الصنم في عام 2003 وفقا لنظام التوافق السياسي. كتلة دولة القانون التي كانت على رأس هرم ...المزيد
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الخميس، 26 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:103
اربيل - التآخي
من المقرر أن يجري الحزب الديمقراطي الكوردستاني تغييرات داخلية قريباً، في الوقت الذي شكل 7 لجان عليا يرأسها عدد من اعضاء المكتب السياسي بهدف اجراء الاصلاحات. وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي ...المزيد
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الخميس، 26 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:164
قَولٌ للأديب طه حسين, ينطبق على الوضع العراقي, حيث قال:" أليس من العجب, أن يكون هذا الضوءُ الذي يَغمرنا, شَراً من الظُلمة التي خَرجنا منها!؟. يوجد بعضٌ من المتحدثين, يتكلمون بطريقة. تدل على المداهنة و ...المزيد
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الخميس، 26 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:94
أكد يورغن كلوب بأن خبر توقيع فيليب كوتينهو على عقد طويل الأمد مع ليفربول دليل على طموحات النادي الكبيرة لتحقيق النجاح. وافق صاحب الـ ?? عاماً على تجديد عقده الأربعاء وسيتم تفعيل الأحكام بدءاً من ? يول ...المزيد
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الخميس، 26 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:96
اربيل - زينب البكري
عرض البيت الثقافي \ اربيل ولاول مرة وعلى قاعة سينما ميكامول العرض الاول للفيلم السينمائي ( ياسر ) للمخرج السينمائي الكوردي اياد جبار وحقق الفيلم ...المزيد