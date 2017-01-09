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دوليه و اقليميه
الثلاثاء، 10 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:5

عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند عن رغبته في التوجه إلى واحدة من المناطق التي ستسلم فيها القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) أسلحتها. وأوضحت مصادر في الخارجية الكولومبية أن اولاند طلب من حكومة ا ...المزيد
اراء
الثلاثاء، 10 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:2
جواد كاظم ملكشاهي
منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في بداية عشرينيات القرن الماضي وكرد فعل على الاحتلال البريطاني للعراق قاد الشيخ محمود الحفيد كشخصية دينية معروفة ثورة ضد الاحتلال البريطاني وعقب اعلان الجمهورية ...المزيد
كوردستان
الثلاثاء، 10 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:4
اربيل - التاخي
برعاية وحضور السيد عبدالستار مجيد وزير الزراعة والموارد المائية وعدد كبير من المتخصصين في مجال ادارة المياه في الاقليم عقدت المديرية العامة للمياه الجوفية  يوم 9-1-2017 ورشة بشأن حول المياه ...المزيد
شوؤن البلاد
الثلاثاء، 10 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:2
بغداد - التآخي
أكد وزير الموارد المائية حسن الجنابي ان اعمال صيانة سد الموصل تجري بصورة طبيعية. وقال الجنابي: ان اعمال تشغيل وصيانة سد الموصل تجري بصورة طبيعية وعلى مدار الساعة ولا توجد مؤشرات مختلفة لما كان سائدا ...المزيد
رياضه
الثلاثاء، 10 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:4

تعاقدت الهيئة الادارية لنادي نفط الوسط مع اربعة لاعبين من صفوف فريق اربيل الذي أعلنت إدارته الانسحاب من الدوري ، ليكون نفط الوسط اكبر المستفيدين من انسحاب الاصفر الاربيلي. وأنهت إدارة نفط الوسط تعاقده ...المزيد
الصفحة الاخيرة
الثلاثاء، 10 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:4
التآخي - جمال برواري
بحضور وكيل المدير العام للمديرية العامة للثقافة والفنون في دهوك والمدير العام لمكتبة البدرخانيين وجمهور غفير من الادباء والكتاب والشخصيات والوجوه المعروفة وابناء قضاء سميل التابعة لمحافظة دهوك تم ...المزيد
طريق التآخي

معارك تحرير الموصل .. لحظــة تاريخية فاصلــة
الخميس، 20 تشرين الاول 2016     عدد القراءات:2097
كان من ثمار زيارة الرئيس بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد ، حلحلة الاوضاع الراكدة ، وتأكيد عملية السيرورة العملية السياسية والاتفاق على خارطة طريق لحل المشكلات العالقة ، التي ليس من المصلحة لاي كان بقاؤها لان ترك الامور على الغارب ، يلحق افدح الضرر بقضايا البلاد الكبرى ومسار التعايش المجتمعي الاخوي ، ويعرض مصالح المجتمع بمختلف مكوناته الى سبيل التناقضات التناحرية ، التي تهدد امن وسلامة الجميع ...المزيد
كتاب اليوم

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