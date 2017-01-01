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دوليه و اقليميه
الأحد، 22 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:81

اعلن السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي المنعقد في دافوس، ان عام 2016 كان عام نصر اقليم كوردستان، واكد انه لن يتنازل عن مشروع الاستقلال مهما كان. كما اشار الرئ ...المزيد
اراء
الأحد، 22 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:48
د. سامان سوراني
منتدى دافوس الإقتصادي، الذي إجتذب على مدى تاريخه أسماء لامعة من عالم الأعمال و الأكاديميين و السياسة والفن، منهم نيلسون مانديلا، بيل كلينتون، أنجيلا ميركل، بيل غيتس، توني بلير، مسعود بارزاني، منظمة ...المزيد
كوردستان
الأحد، 22 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:53
اربيل - التآخي
استقبل السيد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق الاتحادي السيد يان كوبيتش والوفد المرافق له. في اللقاء، اعرب الممثل الخاص للامين العام للامم ...المزيد
شوؤن البلاد
الأحد، 22 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:54
بغداد - التآخي
التقى السيد وزير التربية د. محمد اقبال الصيدلي، وزير التعليم العالي د. عبد الرزاق العيسى. وبحث الاجتماع  الاتفاق على توقيت امتحانات الصف السادس الاعدادي وترتيب اجراءات تضييفها في الجامعات وسبل ...المزيد
رياضه
الأحد، 22 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:49

قاد روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، فريقه لتحقيق فوز قاتل على مضيفه فرايبورج، بنتيجة 2-1، الجمعة، في الجولة الـ17 من الدوري الألماني، في أولى مباريات المسابقة بعد انتهاء فترة التوقف الشتوي. تقدم ...المزيد
الصفحة الاخيرة
الأحد، 22 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:46
اربيل - هدى العاني
تتواصل في قلعة اربيل التاريخية عمليات الاعمار للمباني مع التأكيد على الالتزام بالطراز التراثي لهذه المباني فيما تم في المدة الماضية افتتاح عدد منها كمتاحف وقاعات للنشاطات الثقافية ومعارض دائمة بحسب ...المزيد
طريق التآخي

معارك تحرير الموصل .. لحظــة تاريخية فاصلــة
الخميس، 20 تشرين الاول 2016     عدد القراءات:2737
كان من ثمار زيارة الرئيس بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد ، حلحلة الاوضاع الراكدة ، وتأكيد عملية السيرورة العملية السياسية والاتفاق على خارطة طريق لحل المشكلات العالقة ، التي ليس من المصلحة لاي كان بقاؤها لان ترك الامور على الغارب ، يلحق افدح الضرر بقضايا البلاد الكبرى ومسار التعايش المجتمعي الاخوي ، ويعرض مصالح المجتمع بمختلف مكوناته الى سبيل التناقضات التناحرية ، التي تهدد امن وسلامة الجميع ...المزيد
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