كوردستان مستشار مجلس امن اقليم كوردستان يستقبل السفير البريطاني لدى العراق ...

بحث مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع السفير البريطاني لدى العراق الاتحادي فرانك بيكر والوفد المرافق له التطورات السياسية والامنية والاخيرة في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة فضلا على ... صلاح الدين - التآخيبحث مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع السفير البريطاني لدى العراق الاتحادي فرانك بيكر والوفد المرافق له التطورات السياسية والامنية والاخيرة في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة فضلا على ... المزيد

شوؤن البلاد هموم البلاد .. الاستثمار في ذي قار





قالت العرب قديما ثلاثة هن من نسج الوحي (الغول والعنقاء والخل الوفي ) أما الغول والعنقاء ، فإنه يضرب بهما المثل في الشيء الذي لا وجود له ،أذ كانت العرب تزعم أن الغول من الجن تتغول لها وتتلون فتضلها عن ... قالت العرب قديما ثلاثة هن من نسج الوحي (الغول والعنقاء والخل الوفي ) أما الغول والعنقاء ، فإنه يضرب بهما المثل في الشيء الذي لا وجود له ،أذ كانت العرب تزعم أن الغول من الجن تتغول لها وتتلون فتضلها عن ... المزيد