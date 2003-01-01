دوليه و اقليميه تقدم هامون وفالس في انتخابات اليسار الفرنسي

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات اليسار الفرنسي التمهيدية في دورتها الأولى تقدم المرشحين بنوا هامون ومانويل فالس. وشارك في الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية لليسار سبعة مرشحين من أجل التأهل للدورة الث ... أظهرت النتائج الأولية لانتخابات اليسار الفرنسي التمهيدية في دورتها الأولى تقدم المرشحين بنوا هامون ومانويل فالس. وشارك في الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية لليسار سبعة مرشحين من أجل التأهل للدورة الث ... المزيد

اراء ما بين الاغلبية السياسية والتوافقية والتقسيم ، الكونفدرالية الحل ...

في السنوات الاربع الاخيرة اعترفت الكتل السياسية الحاكمة في العراق عدة مرات باخفاقها في ادارة الدولة منذ سقوط الصنم في عام 2003 وفقا لنظام التوافق السياسي. كتلة دولة القانون التي كانت على رأس هرم ... جواد كاظم ملكشاهيفي السنوات الاربع الاخيرة اعترفت الكتل السياسية الحاكمة في العراق عدة مرات باخفاقها في ادارة الدولة منذ سقوط الصنم في عام 2003 وفقا لنظام التوافق السياسي. كتلة دولة القانون التي كانت على رأس هرم ... المزيد