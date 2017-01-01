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مواقع اقليم كوردستان
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الأربعاء، 1 شباط 2017 عدد القراءات:129
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في ضحايا الهجوم على المركز الإسلامي بمدينة كيبيك الكندية. وجاء في برقية التعزية، التي نشرها موقع الكرملين الإلكتروني، أ ...المزيد
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الأربعاء، 1 شباط 2017 عدد القراءات:128
كفاح محمود كريم
منذ إسقاط النظام البرلماني في العراق إبان انقلاب تموز 1958م،بعد أكثر من 35 سنة من محاولات استخدام الديمقراطية كوسيلة لتداول السلطة في مجتمعات متخلفة ومختلفة الانتماءات والأعراق والأديان والمذاهب، لا ...المزيد
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الأربعاء، 1 شباط 2017 عدد القراءات:232
اربيل - التآخي
أعلنت المديرية العامة لمكافحة الارهاب التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان في بيان لها، اعتقال أحد منفذي التفجير الذي وقع قبل عامين من الآن، قرب القنصلية الأمريكية في ناحية عنكاوة بأربيل، وفيما يأتي نصه: ...المزيد
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الأربعاء، 1 شباط 2017 عدد القراءات:129
متابعة - التآخي
طالب محافظ النجف لؤي الياسري، الحكومة الاتحادية والإيرانية بتقليص أعداد الزائرين وأعداد برنامج متكامل قبل تفويجهم لزيارة العتبات الدينية في العراق. وقال الياسري: نطالب الحكومة الاتحادية وحكومة ...المزيد
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الأربعاء، 1 شباط 2017 عدد القراءات:124
قال راضي شنيشل، مدرب المنتخب العراقي، إن قائمة المنتخب، ستشهد بعض الإضافات خلال الفترة المقبلة، بعد ظهور أكثر من لاعب بالدوري العراقي بمستوى جيد. وأضاف: "الجهاز الفني، وضع عينه على بعض اللاعبين الذين ...المزيد
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الأربعاء، 1 شباط 2017 عدد القراءات:31
متابعة - التآخي
خضعت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لجلسة تصوير جديدة مع المصور الشهير كريم نور. دنيا سمير غانم نشرت عددا من الصور على حسابها عبر موقع "أنستجرام"، وبدت أكثر رشاقة وأنوثة من خلال فستان أظهر جمال ...المزيد