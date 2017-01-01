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دوليه و اقليميه
الاثنين، 6 شباط 2017     عدد القراءات:21

نفى البيت الأبيض صحة الأنباء التي تحدثت عن تقديم دونالد ترامب وعودا ليوليا تيموشينكو رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة تتضمن دعم كييف وإبقاء العقوبات الأمريكية المفروضة ضد روسيا. ونقلا عن الإدارة الأمر ...المزيد
اراء
الاثنين، 6 شباط 2017     عدد القراءات:32
مهدي أمين ستوني / ماليزيا
الازمة الاقتصادية التي خيمت على اقليم كوردستان اثارت الكثير من التساؤلات والكلام بعد تداعيات انعكست اثارها على الرواتب وعلى مجمل الانشطة الاقتصادية المتأثرة بها. اكثر عواصف الاسئلة والاتهامات جاءت من ...المزيد
كوردستان
الاثنين، 6 شباط 2017     عدد القراءات:22
اربيل - التآخي
أعلن سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني انهم بحثوا بصراحة ووضوح مسألة تقرير المصير والاستقلال مع التحالف الوطني واستمعوا الينا بشكل جيد، ومن المقرر تشكيل لجنتين مشتركتين للتحاور مع ...المزيد
شوؤن البلاد
الاثنين، 6 شباط 2017     عدد القراءات:22
بغداد - سعاد التميمي
التقت  وزيرة الصحة والبيئة د . عديلة حمود حسين مع المهندسة شذى كاظم مدير عام دائرة الامور الفنية لوزارة البيئة في مركز الوزارة للاطلاع  على تفاصيل الزيارة التي قامت بها الى محافظة ميسان. ...المزيد
رياضه
الاثنين، 6 شباط 2017     عدد القراءات:22

ثأر تشيلسي من هزيمته، أمام أرسنال في مرحلة الذهاب، وتغلب عليه (3-1) السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي. أحرز ماركوس ألونسو، وإدين هازارد، وسيسك فابريجاس أهداف تشيلس ...المزيد
الصفحة الاخيرة
الاثنين، 6 شباط 2017     عدد القراءات:19
النمسا - بدل رفو  - سيتاغايا
منطقة ضمن مناطق العاصمة  طوكيو التي يبلغ عددها 23 منطقة وتعد بدورها ثاني اكبر منطقة ضمن مناطق العاصمة، يبلغ عدد ساكنة المنطقة 900 ألف نسمة وبحسب المصادر تم تأسيس المنطقة عام 1974. وكذلك تقسم ...المزيد
طريق التآخي

معارك تحرير الموصل .. لحظــة تاريخية فاصلــة
الخميس، 20 تشرين الاول 2016     عدد القراءات:4421
كان من ثمار زيارة الرئيس بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد ، حلحلة الاوضاع الراكدة ، وتأكيد عملية السيرورة العملية السياسية والاتفاق على خارطة طريق لحل المشكلات العالقة ، التي ليس من المصلحة لاي كان بقاؤها لان ترك الامور على الغارب ، يلحق افدح الضرر بقضايا البلاد الكبرى ومسار التعايش المجتمعي الاخوي ، ويعرض مصالح المجتمع بمختلف مكوناته الى سبيل التناقضات التناحرية ، التي تهدد امن وسلامة الجميع ...المزيد
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