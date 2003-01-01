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دوليه و اقليميه
الخميس، 26 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:120

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات اليسار الفرنسي التمهيدية في دورتها الأولى تقدم المرشحين بنوا هامون ومانويل فالس. وشارك في الدورة الأولى للانتخابات التمهيدية لليسار سبعة مرشحين من أجل التأهل للدورة الث ...المزيد
اراء
الخميس، 26 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:95
جواد كاظم ملكشاهي
في السنوات الاربع الاخيرة اعترفت الكتل السياسية الحاكمة في العراق عدة مرات باخفاقها في ادارة الدولة منذ سقوط الصنم في عام 2003 وفقا لنظام التوافق السياسي. كتلة دولة القانون التي كانت على رأس هرم ...المزيد
كوردستان
الخميس، 26 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:103
اربيل - التآخي
من المقرر أن يجري الحزب الديمقراطي الكوردستاني تغييرات داخلية قريباً، في الوقت الذي شكل 7 لجان عليا يرأسها عدد من اعضاء المكتب السياسي بهدف اجراء الاصلاحات. وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي ...المزيد
شوؤن البلاد
الخميس، 26 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:164

قَولٌ للأديب طه حسين, ينطبق على الوضع العراقي, حيث قال:" أليس من العجب, أن يكون هذا الضوءُ الذي يَغمرنا, شَراً من الظُلمة التي خَرجنا منها!؟. يوجد بعضٌ من المتحدثين, يتكلمون بطريقة. تدل على المداهنة و ...المزيد
رياضه
الخميس، 26 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:94

أكد يورغن كلوب بأن خبر توقيع فيليب كوتينهو على عقد طويل الأمد مع ليفربول دليل على طموحات النادي الكبيرة لتحقيق النجاح. وافق صاحب الـ ?? عاماً على تجديد عقده الأربعاء وسيتم تفعيل الأحكام بدءاً من ? يول ...المزيد
الصفحة الاخيرة
الخميس، 26 كانون الثاني 2017     عدد القراءات:96
اربيل - زينب البكري
عرض البيت  الثقافي \ اربيل  ولاول مرة وعلى  قاعة سينما ميكامول  العرض الاول  للفيلم  السينمائي ( ياسر ) للمخرج السينمائي الكوردي  اياد  جبار وحقق  الفيلم ...المزيد
طريق التآخي

معارك تحرير الموصل .. لحظــة تاريخية فاصلــة
الخميس، 20 تشرين الاول 2016     عدد القراءات:3244
كان من ثمار زيارة الرئيس بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد ، حلحلة الاوضاع الراكدة ، وتأكيد عملية السيرورة العملية السياسية والاتفاق على خارطة طريق لحل المشكلات العالقة ، التي ليس من المصلحة لاي كان بقاؤها لان ترك الامور على الغارب ، يلحق افدح الضرر بقضايا البلاد الكبرى ومسار التعايش المجتمعي الاخوي ، ويعرض مصالح المجتمع بمختلف مكوناته الى سبيل التناقضات التناحرية ، التي تهدد امن وسلامة الجميع ...المزيد
كتاب اليوم

زينب البكري
البيت الثقافي في اربيل يعرض الفيلم...
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الدكتور نجم الدين كريم يستقبل سفير...
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