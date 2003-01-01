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مواقع اقليم كوردستان
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الاثنين، 30 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:37
اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند، أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تشكل "تحديا" للإتحاد الأوربي، خصوصا في ما يتعلق بالإقتصاد. وقال اولاند في مؤتمر صحفي عند زيارة إلى برلين للقاء المستشار ...المزيد
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الاثنين، 30 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:53
عبد الخالق الفلاح
لقد عانى الشعب العراقي قاطبة من الحرمان الممنهج و من الحقوق والممارسات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير واختيار من يمثله في الحكم حتى سقوط النظام الصدامي البعثي البائد قبل عام 2003. ولهذا ...المزيد
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الاثنين، 30 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:58
صلاح الدين - التآخي
بحث مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع السفير البريطاني لدى العراق الاتحادي فرانك بيكر والوفد المرافق له التطورات السياسية والامنية والاخيرة في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة فضلا على ...المزيد
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الاثنين، 30 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:35
قالت العرب قديما ثلاثة هن من نسج الوحي (الغول والعنقاء والخل الوفي ) أما الغول والعنقاء ، فإنه يضرب بهما المثل في الشيء الذي لا وجود له ،أذ كانت العرب تزعم أن الغول من الجن تتغول لها وتتلون فتضلها عن ...المزيد
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الاثنين، 30 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:37
أكد مدرب المنتخب الوطني راضي شنيشل ، أن ذهابه للاشتراك بدورة برو لم يكن للنزهة بل لخدمة الكرة العراقية، مبينا أن المستقبل القريب سيثبت الحاجة لمثل هذه الشهادات. وقال راضي شنيشل إن "ذهابه للمشاركة في د ...المزيد
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الاثنين، 30 كانون الثاني 2017 عدد القراءات:37
متابعة - التآخي
ترشح الفيلم الوثائقي "الخوذ البيضاء"، والذي يروي قصة الدفاع المدني السوري، لنيل جائزة الأوسكار. وقالت مصادر: إن "الفيلم الذي أنتجته شركة (نيتفليكس) العالمية، عام 2015، وأخرجه أورلاندو فون اينسيديل، ...المزيد