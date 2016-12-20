دوليه و اقليميه ترامب: الأمم المتحدة ناد لقضاء وقت ممتع

وصف دونالد ترامب الأمم المتحدة بأنها "تبعث على الأسف" وذلك بعد أيام من تبني مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية رغم ضغوط ترامب لاستخدام واشنطن "الفيتو". وكتب ترامب على "تويتر"، "ال ... وصف دونالد ترامب الأمم المتحدة بأنها "تبعث على الأسف" وذلك بعد أيام من تبني مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية رغم ضغوط ترامب لاستخدام واشنطن "الفيتو". وكتب ترامب على "تويتر"، "ال ... المزيد

اراء لمـــــــاذا البارزاني ؟





ونحن على أبواب عام جديد ( 2017 ) نتوقع فيه أحداثا مهمة في تاريخ كوردستان وشعبها، وفي مثل هذه الأيام من عام 1946م وقبل سبعين عاما، حيث أعلنت جمهورية كوردستان الأولى في مهاباد، وما أعقب ذلك الإعلان من ... كفاح محمودونحن على أبواب عام جديد ( 2017 ) نتوقع فيه أحداثا مهمة في تاريخ كوردستان وشعبها، وفي مثل هذه الأيام من عام 1946م وقبل سبعين عاما، حيث أعلنت جمهورية كوردستان الأولى في مهاباد، وما أعقب ذلك الإعلان من ... المزيد